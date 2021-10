Far Cry 6 er dagens GR Live-spill

HQ

Senere denne uka lanseres endelig Far Cry 6, et spill som tar oss til den tropiske øya Yara for å bekjempe den onde diktatoren Anton Castillo som en gerilja. Med utgivelsen bare noen dager unna, kommer vi til å dykke inn i Yara litt tidlig for å utforske åpningsdelen av dette, for å gi deg en god idé om hva som tilbys på lanseringsdagen.

Som vanlig går vi live klokken 16 på vår GR Live-side, og spiller i omtrent to timer.

For å få en liten teaser av hva vi har i vente, kan du jo lese vår preview av Far Cry 6 here">her</a>, samt sjekke ut historietraileren nedenfor.