Vi har altså måtte tåle en rekke utsettelser av Far Cry 6, men som forventet etter flere trailere den siste tiden er det ingen grunn til å frykte enda en. For Ubisoft...

Alt om Far Cry 6 samlet i én trailer

den 8 september 2021 klokken 19:35 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Som vanlig har ikke Ubisoft akkurat vært sparsomme med trailere for et nytt Far Cry, for vi har sett en god del av Far Cry 6 de siste tre månedene. På den positive siden...