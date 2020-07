Far Cry 6 har flere avslutninger

Du ser på Annonser

På søndag ble Far Cry 6 endelig avslørt offisielt. Den filmatiske traileren, som fulgte med avsløringen, ga oss ikke så mye å gå på om spillet, utover at det ble bekreftet at Giancarlo Esposito spiller diktatorskurken Anton Castillo, og at spillet lanseres i februar neste år.

Men nå har HypeBeast fått muligheten til å snakke med Esposito, som fortalte at han i sitt arbeid med spillet har jobbet med "multiple takes for multiple different endgames." Det betyr trolig at Far Cry 6 vil ha flere forskjellige avslutninger - som uansett ikke er nytt for Far Cry-spillene, så det motsatte hadde vel egentlig vært mer overraskende.

Liker du når spill har flere avslutninger?