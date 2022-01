HQ

I november ble Vaas Montenegro sin Insanity-utvidelse tilgjengelig i Far Cry 6, og en måned senere fikk vi offisielt dra på et lite eventyr med Danny Trejo. Dermed har tiden kommet for å bringe litt Far Cry 4 til fjorårets utgave.

Ubisoft forteller at Pagan Min-utvidelsen Control kommer til Far Cry 6 den 11. januar, så alle med et Season Pass eller som kjøper den separat skal altså få spille som Troy Baker sin karismatiske slemming på tirsdag.