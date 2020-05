Far Cry 6 må kanskje utsettes på grunn av corona

For noen måneder siden kunne Ubisoft fortelle at de har fem såkalte AAA-spill som vil lanseres før april; Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six: Quarantine, Gods & Monsters og et hemmelig et som alle vet er Far Cry 6. Dessverre er ikke denne planen helt satt i stein lengre.

Det franske selskapet offentliggjorde nemlig finansrapporten for året som gikk i dag, og der kunne de også fortelle om fremtidsplanene. Da ble det klart at alle fem spillene fortsatt ligger an til å lanseres som planlagt, men at det er en liten fare for at det hemmelige spillet (som altså er Far Cry 6) lever litt farlig på grunn av utviklingsproblemene arbeid hjemmefra medfører.

At de har fire andre storspill såpass tett på hverandre gjør dem nok ikke mindre ivrige på å flytte ett av dem, men samtidig ble ikke året som gikk like bra på grunn av alle utsettelsene. Vi kan uansett forvente å høre mer om alle disse (med mindre de venter litt med Far Cry) klokken 21 den 12. juli.