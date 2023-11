Far Cry 6, Rise of the Tomb Raider, SteamWorld Build og mer kommer til Game Pass.

HQ

I slutten av måneden pleier Microsoft å kunngjøre hva Game Pass -abonnenter kan se frem til i løpet av de kommende to ukene, men siden julemåneden snart er i gang, gjør de det litt annerledes denne gangen.

I tillegg til den tidligere rapporterte Remnant-duoen, presenterer de nå alt for hele desember, før de går tilbake til den tradisjonelle måten i januar - selv om vi mistenker at Microsoft fortsatt har en overraskelse eller to på lager for oss på The Game Awards neste måned.



Remnant: From the Ashes (Cloud, Xbox og PC) - i dag



Remnant II (Cloud, PC, Xbox Series S/X)



Spirit of the North (Cloud, Xbox og PC) - 1. desember



SteamWorld Build (Cloud, Xbox og PC) - 1. desember



Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 5. desember



Rise of the Tomb Raider (Cloud, Xbox og PC) - 5. desember



Mens jernet er varmt (Cloud, Xbox og PC) - 5. desember



World War Z: Aftermath (Cloud, Xbox og PC) - 5. desember



Goat Simulator 3 (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 7. desember



Against the Storm (PC) - 8. desember



Tin Hearts (Cloud, Xbox og PC) - 12. desember



Far Cry 6 (Cloud, Xbox og PC) - 14. desember



Game Pass Core Abonnenter kan også se frem til noen nye tilskudd i desember, her er hva som kommer til Game Pass Core den 6. desember:



Chivalry 2 - 6. desember



Totally Reliable Delivery Service - 6. desember



Som vanlig er det også frynsegoder, som tre måneder med Discord Nitro gratis, og mer. Du kan lese mer om dette og alle spillene ovenfor på Xbox Wire.

Som vanlig er det ikke bare lek og moro, for noen få titler forlater også Xbox Game Pass. Si farvel til disse titlene 15. desember. Hvis du ønsker å beholde dem, har du opptil 20 % rabatt hos Xbox Game Pass frem til de fjernes.