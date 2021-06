Far Cry 6 setter uten tvil politiske spørsmål

Du ser på Annonser

Ubisoft er et av selskapene som stadig har sagt at spillene deres ikke er politiske. Dette selv når de har vært satt i et Washington hvor ekstreme grupper har tatt over det hvite hus eller vi har kjempet mot åpenbart meget religiøse personer. Derfor er det litt interessant når selskapet enkelte ganger faktisk innrømmer at et spill er politisk ladet.

For etter å ha skapt litt diskusjon etter gameplaypresentasjonen av Far Cry 6 i forrige uke skriver spillets "Narrative Director", Navid Khavari, at spillet uten tvil er politisk.

"Historien vår er politisk.

En historie om en moderne revolusjon må være det. Det er vanskelige, relevante diskusjoner i Far Cry 6 om forholdene som leder til stigningen av fascisme i en nasjon, hva imperialisme koster, straffarbeid, behovet for frie og rettferdige valg, LGBTQ+-rettigheter og mer innen Yara, en fiktiv øye i Karibia, sin kontekst. Målet mitt var å la laget vårt være fryktløst i historien vi fortalte, og vi jobbet utrolig hardt for å klare dette gjennom de siste fem årene. Vi prøvde også å være meget forsiktige om hvordan vi tilnærmet oss inspirasjonene våre, som inkluderer Cuba, men også andre land rundt omkring i verden som har opplevd politiske revolusjoner gjennom historien."

Videre fremhever han at de har snakket med og ansatt mange personer som har opplevd slike ting for å forsikre seg om at historien tar for seg ulike temaer på en fornufting og følsom måte, så vi får se om Far Cry 6 lykkes i å fortelle hvor komplekse slike situasjoner kan være på en hardtslående, men realistisk, måte når det lanseres den 7. oktober.