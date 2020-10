Far Cry 6 utsettes på ubestemt tid

Du ser på Annonser

Da Ubisoft hadde den første Forward-sendingen sin i sommer virket det sannelig som om vi ville få både Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla, Immortals: Fenyx Rising, Riders Republic og Far Cry 6 i løpet av fem måneder, men nå har selskapet innsett at det nok ikke ville vært lurt.

Nå kan utviklerne nemlig fortelle at Far Cry 6 ikke vil komme den 18. februar som planlagt, men i stedet utsettes på ubestemt tid for å finpusse spillet. Kanskje greit med tanke på problemene Watch Dogs: Legions har teknisk, særlig på Xbox Series X med kræsjing og mer.