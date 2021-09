Far Cry 6 viser langt bedre ytelse med AMD FSR

HQ

Nvidia har hatt suksess med å introdusere DLSS, eller "Deep Learning Super Sampling" i en rekke PC-spill. Hva teknologien gjør er egentlig å nedjustere oppløsningen, men så brukes AI til å oppskalere i sanntid. Det kan gi betydelige økninger i bildefrekvensen, og lenge har AMD ikke hatt liknende teknologi.

For ikke så altfor lenge siden introduserte de imidlertid Fidelity FX Super Resolution, som er en variant av samme idé, og via en ny video avslører de blant annet at Far Cry 6 ser en boost på 44% ved å bruke FSR.

Mer spesifikt er det et hopp fra 62,2fps til 89,7fps. Dog ønsker ikke AMD å kommentere på hva slags hardware testmaskinen er utstyrt med.

"To push the visual fidelity of Far Cry 6 and an immersive gaming experience, we've been collaborating with AMD to implement next-gen rendering techniques, like DirectX ray tracing and AMD FidelityFX features. When implementing these next-gen features we were challenged, because we want the majority of players an enjoyable smooth experience without having to turn their settings down. Using AMD FidelityFX Super Resolution helps us address this problem, because it means more players can enjoy Far Cry 6 with their graphics settings cranked up without compromising framerate. FSR is a cutting edge spatial upscaling solution. It's easy to integrate into our development pipeline and it delivers a substantial performance boost while retaining excellent image quality."

Du kan se AMDs video nedenfor.