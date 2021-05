Far Cry 6-nytt avsløres på fredag

Du ser på Annonser

For noen dager siden bestemte noen seg for å bryte taushetserklæringen sin slik at deler av internett plutselig fikk høre at Ubisoft ville avsløre mer om Far Cry 6 denne uken. Nå har jeg lov til å bekrefte dette.

Det franske selskapet har nemlig offentliggjort en teaser fra Far Cry 6, og i den sammenheng har jeg lov til å fortelle at det kommer en god del mer en hemmelig tid på fredag. Derfor er det bare å titte innom her igjen om to dager for de av dere som lengter etter å se hvordan turen til Ubisoft sin utgave av Cuba blir.