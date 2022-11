Far Cry 6s Lost Between Worlds blander Blood Dragon og aliens neste uke

HQ

Med tittelen Lost Between Worlds var det ingen tvil om at Far Cry 6 sin kommende utvidelse vil være ganske annerledes fra det vanlige spillet, og takket være kveldens presentasjon vet vi hvordan.

Som traileren under viser vil Far Cry 6: Lost Between Worlds ta oss til nye dimensjoner fylt med krystallaktige fiender, spesielle regler, absurde omgivelser og selvsagt nye våpen. Siden dette selvsagt må begrunnes venter det også mer historie, og Ubisoft lover at vi må ta noen valg som påvirker hvordan den utfolder seg sammen med den mystiske skapningen kalt Fai.

Om dette ser og høres fristende ut er det bare å merke seg at Lost Between Worlds blir tilgjengelig for 19.99 amerikanske dollar den 6. desember.