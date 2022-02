Far Cry 6s siste utvidelse kommer på tirsdag

HQ

Etter å ha spilt som Vaas Montenegro fra Far Cry 3 i november og Pagan Min fra Far Cry 4 i januar viser det seg at vi ikke må vente to måneder på Far Cry 6 sin siste utvidelse.

Ubisoft forteller at Far Cry 6 vil la oss spille som Joseph Seed fra Far Cry 5 når utvidelsen kalt Collapse blir tilgjengelig den 8. februar. For å få enda flere interesserte vil både spillet og season pass-et være på tilbud en stund fremover, så om februar og mars av uante grunner ikke byr på spill som interesserer deg kan dette være et alternativ.