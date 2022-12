HQ

Vi har tidligere kunne konstatere at teamet bak Blizzards kommende nye IP, som ennå ikke har et offisielt navn, har blitt dobbelt så stort i løpet av 2022, og ikke nok med det, alt tyder på at spillet har gått i full produksjon.

Men hvem er det som leder dette prosjektet? Vet vet vi det, for via VGC kommer det frem at Ubisofts Dan Hay er lederen.

Han er tidligere kjent som mannen som har ledet flere av Far Cry-spillene hos Ubisoft Montréal. Han ledet sist Far Cry 5-teamet.