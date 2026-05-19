Far Far West selger en million eksemplarer på mindre enn to uker

Bare to uker etter at det først ble lansert i Early Access, feirer Fireshine Games og Evil Raptor at Far Far West har solgt én million eksemplarer. Fire-spiller co-op skytespillet har vist seg å være en hit siden de første dagene på Steam Store, og det ser ut til at jungeltelegrafen har spredt seg for å sikre at enda flere cowboyer tar revolverne sine og drar ut på Far Far West.

Etter spillets første store oppdatering avslørte utvikleren Evil Raptor at Far Far West solgte en million eksemplarer i løpet av to uker etter at det landet i Steam Store. Med tanke på at det nå har gått tre uker siden det kom til butikken, betyr det at når de nye tallene kommer inn, kan vi snart feire en ny stor milepæl.

Det som er interessant med Far Far West er at i motsetning til andre spill som selger millioner av eksemplarer raskt, som Subnautica 2 eller Gamble With Your Friends, er det ikke en oppfølger eller en vennslop hurtig hit. Det inkluderer co-op, men virker mye mer i retning av spill som skaper kaotiske scenarier og lar deg og vennene dine føle dere som dusørjegere som slår seg sammen om den ene vanvittige jobben etter den andre. Darktide, Helldivers II og flere passer til denne nisjen, og Far Far West lar deg omfavne kaoset fullt ut, akkurat som disse spillene, så det er ikke så rart at det har lyktes.