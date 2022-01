FÃ¥r Gears of War- eller Fable-spillene remastere?

HQ

Halo: The Master Chief Collection fikk ikke akkurat tidenes beste start, men har etter hvert blitt en meget god samling av den elskede serien. Derfor er det ikke rart at vi stadig hører rykter om at andre Xbox-franchiser skal pusses opp på samme måte, og nå kastes det atter en gang bensin på bålet.

I den nyeste episoden av The XboxEra Podcast hevder Shpeshal_Nick at en annen anerkjent Xbox-franchise skal få samme behandling som Halo: The Master Chief Collection. Det skal sies at han har en ganske ujevn historie hva pålitelighet angår, men det virker litt mer troverdig siden Tom Warren fra The Verge svarer følgende på ryktespredningen:

"the gears are really turning on this rumor"

Man trenger ikke akkurat å være den smarteste personen i verden for å forstå at han hinter til Gears of War-serien. Dette er noe mange har etterspurt siden det for øyeblikket bare er det første spillet i serien som har blitt litt pusset på med Gears of War: Ultimate Edition. Gears of War 2 fyller jo 15 år i 2023, så det hadde jo passet godt å feire det med remastere av trilogien. Et annet alternativ kan være Fable-spillene for å varme opp til Playground sin reboot.

Hvilken serie håper du får Halo: The Master Chief Collection-behandlingen?