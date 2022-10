Får Horizon: Zero Dawn en remaster eller remake på PS5?

HQ

Sony og PlayStation Studios fikk mye kritikk fra ganske mange da de ga oss The Last of Us: Part I tidligere i år. Folk liker rett og slett ikke at det ble brukt mye tid og penger på å lage en remake av et spill som bare er ni år gammelt og som allerede hadde blitt pusset opp på PS4. Dermed kan du være helt trygg på at reaksjonene blir større nå.

MP1ST og Videogame Chronicle hevder nemlig at PlayStation også lager en remake eller remaster av Horizon: Zero Dawn til PlayStation 5. Denne utgaven vil visstnok by på nye figur-modeller som ligner mer på de i Horizon Forbidden West, langt bedre lyssetting, smidigere animasjoner og oppgraderte teksturer. På toppen av dette vil spillet implementere de nye tilgjengelighetsinnstillingene som finnes i de andre nye PlayStation Studios-spillene og gjøre noen såkalte "quality of life"-endringer av gameplayet.

Med tanke på at arbeidet med TV-serien basert på Horizon-universet er godt igang er nok ikke avdukingen av denne remaken/remasteren langt unna heller om PlayStation følger den samme oppskriften som The Last of Us: Part I.