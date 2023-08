Får The Darkness en remaster?

HQ

Mens det var The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay som virkelig satte Starbreeze Studios på kartet for mange, var det The Darkness som viste undertegnede hva de talentfulle svenskene kunne skape på den tiden. Det var 16 år siden, så det hadde vært kult å spille det igjen. Da gjerne med forbedret grafikk og mer. Dette vil muligens bli en realitet.

Stephen Kick, administrerende direktør hos remaster-ekspertene i Nightdive Studios, forteller nemlig at The Darkness er på listen over spill de ønsker å pusse opp for dagens konsoller. Dessverre sier han ikke mer enn det, men forhåpentligvis betyr dette at en nyutgivelse ikke er langt unna.