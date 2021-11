Får vi en film om Far Cry 3?

HQ

Far Cry 3 var uten tvil spillet som gjorde serien ultrapopulær, og mye av æren for dette skal slemmingen Vaas Montenegro ha. Dette vises blant annet med Far Cry 6 sin ferske Vaas: Insanity-utvidelse. Her gjeninntar Michael Mando, også kjent for Breaking Bad og Better Call Saul, rollen som den karismatiske og spinnville karen han stadig elsker, og det trenger ikke å bli siste gang.

I et intervju med GAMINGBible sier Mando at han virkelig ønsker å lage en Far Cry 3-film med Vaas i hovedrollen, og at han faktisk har gjort en god del for å få et slikt prosjekt på beina:

"Jeg har tenkt på det en god stund. Jeg snakket med Ubisoft i Italia for noen år siden. Vi hadde kaffe og jeg fortalte dem om noen ideer jeg hadde for en film. Jeg har et par glimrende ideer jeg snakket med Greg Russo (regissøren av Mortal Kombat og den kommende Resident Evil: Welcome to Raccoon City red. anm.) om, og han er veldig interessert i Vaas som en karakterer og i å lage en film. Jeg snakket med noen av Breaking Bad- og Better Call Saul-forfatterne om det, og det er mye interesse der. Jeg har også snakket med produsenter her i Los Angeles som er interesserte. Om fansen virkelig spurte etter det føler jeg vi kunne gitt det til dem, ikke sant? Jeg tror vi er veldig nærme. Vi får se hvordan det går."

Når det gjelder selve historien avslører Mando at én av ideene går nærmere inn på bakgrunnshistorien til Vaas og hvordan han endte opp slik som i Far Cry 3, mens en annen er et langt større prosjekt med Vaas slik som vi kjenner han i dag.

Hvordan høres dette ut?