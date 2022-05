Får vi endelig se Dragon's Dogma 2 snart?

Da Capcom fikk store deler av databasen sin hacket fant synderne filer som nevnte Dragon's Dogma 2, og det ble enda vanskeligere for å benekte dette for selskapet da spillet også var på Nvidia Geforce Now-listen som også røpet spill som Alan Wake 2, Crysis 4, Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition og mye mer lenge før selskapene selv fikk muligheten. Nå virker det dog som om vi muligens nærmer oss offentliggjøringen.

I morgen fyller Dragon's Dogma ti år her til lands, men Capcom har allerede startet feiringen i andre land. Da snakker vi ikke om en småkjedelig bursdagsmelding eller noe heller, for det japanske selskapet har lansert en egen internettside for tiårsjubileumet. Akkurat nå er siden relativt tom utenom disse meldingene:

"Starting May 2022, Dragon's Dogma is celebrating its 10th anniversary.

Thank you, Arisen, for taking up arms and braving through the impossible challenges laid ahead of you. We are forever grateful for your support throughout the years and hope you will join us in this momentous celebration of Dragon's Dogma!"

Det siste der tyder likevel på at noe mer er i vente, så du skal ikke se bort fra at vi får de første klippene av Dragon's Dogma 2 i løpet av sommeren.