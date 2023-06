Får vi endelig se Fable under Xbox Games Showcase?

HQ

Xbox ser ut som om de teaser en slags Fable-avsløring på årets Xbox Games Showcase via en ny tweet. I videoen på Twitter ser vi en spiller som ser ned på en glitterdekket kontroller før han eller hun går bort til en skjerm som viser logoen for Xbox Games Showcase.

I bakgrunnen kan du høre musikken til Fable, og glitter er selvfølgelig måten du blir ledet til målene dine på i det originale spillet. Så det virker som om dette er et ganske tydelig hint fra Xbox om at vi får se noe Fable-relatert på den kommende showcasen.

Med tanke på at vi bare har sett en kort filmteaser for den kommende rebooten av serien, hadde det vært flott å se mer av Fable, men vi får håpe at det ikke bare er nok en filmtrailer som minner oss på at spillet eksisterer.