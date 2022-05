Får vi God of War, Naruto og Nickelodeon gratis på PS Plus?

HQ

Det har gått lang tid siden forrige gang Sony faktisk klare å holde hvilke spill PlayStation Plus-medlemmer skal få gratis hemmelig, og det virker som om den siste måneden med klassisk PS Plus ikke blir et unntak.

Areajugones, som røpet PlayStation Plus-spillene for denne måneden noen dager før Sony, hevder at PS Plus-medlemmer vil få God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker og Nickelodeon All-Star Brawl "gratis" i juni. Et meget godt utvalg om det stemmer, noe vi får vite klokken 1730 på onsdag.