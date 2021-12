Får vi It Takes Two 2?

HQ

Josef Fares og resten av gjengen i Hazelight har utelukkende laget helt nye spill med Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out og senest It Takes Two, men det kan virke som om suksessen til sistnevnte muligens fører til noe nytt.

MinnMax-grunnleggeren Ben Hanson samlet nemlig Fares og Double Fine-lederen Tim Schafer i et intervju, og der spør svensk-libanseren Schafer om det er lettere eller vanskeligere å lage en oppfølger siden han leker med tanken på å lage en oppfølger til It Takes Two (eller It Takes Two Number 2 som han sier eller It Takes Three som er Schafer sitt forslag). Det gode svaret inkluderer også det faktum at Schafer i kjent stil også har noen ideer til et potensielt Psychonauts 3, men med tanke på at det gikk seksten år mellom Psychonauts og Psychonauts 2 bør vi ikke akkurat ta dette som et klar tegn på at vi får mer av Raz og gjengen. Derimot er det interessant at Hazelight tydeligvis pirres av tanken på mer It Takes Two.

