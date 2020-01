Får vi snart film eller tv-serie basert på Destiny-universet?

Man kan lett argumentere for at selv om Bungie har skapt et ganske ekspansivt univers med Destiny-serien, så har selve spillet ikke gjort en særlig god jobb med å fortelle innlevelsesrike historier, og har i stedet krevd at man leser om det selv blant annet via spillets Grimoire.

Men nå kan det hende vi snart blir eksponert for universet på en helt annen måte. I hvert fall sier Bungies Creative Lead, Robbie Stevens, i et intervju med Hollywood Reporter, at vi kanskje snart ser både tv-serier og filmer fra Destiny-verdenen.

Han var dog ganske vag i selve intervjuet, og sa "anything is possible" med et smil om munnen, og ville ikke svare på oppfølgende spørsmål. Bungie har selv tidligere bekreftet at de undersøker måter de kan utvide kjennskapen til Destiny-serien.