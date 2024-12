Faraway er et audiovisuelt puslespill perfekt for arkadeelskere

Hvis du liker enkle, men engasjerende arkadepuslespill, er en av avsløringene på Day of the Devs: The Game Awards Edition uten tvil verdt å holde et øye med.

Spillet, som går under navnet Faraway, utvikles av Steph Thirion og utgis av Annapurna, og er et spill som handler om å bli et stjerneskudd og sette sitt preg på kosmos ved å skape stjernebilder.

Mer spesifikt står det i beskrivelsen: "Faraway er en oppslukende, både utfordrende og avslappende, prosedyregenererte audiovisuelle opplevelse om å skape stjernebilder."

Faraway Faraway planlegger å lanseres på PC i 2025 på en ubestemt dato, og med det som er tilfelle, kan du sjekke ut en haug med bilder fra spillet nedenfor.