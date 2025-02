Fare og ære er temaet i den nyeste teasertraileren for F1

HQ

Denne sommeren kommer til å bli en stor sommer for kinogjengerne. Fantastic Four gjør sitt inntog på Marvel Cinematic Universe, Superman sparker skikkelig i gang DC Universe, Jurassic World gjenfødes, How to Train Your Dragon live-action-filmatiseringen debuterer, Ana de Armas utvider John Wick -franchisen, og blant utallige andre, Brad Pitt og Top Gun: Maverick -regissøren slår seg sammen for en Formula 1 -film.

Filmen, som bare er kjent som F1, forventes å komme på kino i slutten av juni, den 27. juni, og i tillegg til Pitt i hovedrollen har den Joseph Kosinski-regisserte filmen også Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia og Javier Bardem på rollelisten.

Filmen produseres av noen som kjenner motorsporten godt, deriblant Lewis Hamilton, og den har blitt filmet på stedet under flere Grand Prix de siste par årene. Vi har sett smakebiter av filmen tidligere, og med tanke på at det var Super Bowl i går kveld, har en ny teaser nettopp gjort sin ankomst.

Sjekk den ut nedenfor for å få enda et eksempel på hvorfor F1 bør være blant de mest etterlengtede filmene du ser frem til i sommer.