Farming Simulator 22 har allerede solgt 1,5 millioner eksemplarer

Farming Simulator fortsetter å være en stor suksess, og bare uken etter lanseringen av det nyeste spillet har hele 1,5 millioner eksemplarer blitt solgt. Dette innebærer at serien som helhet - som startet i 2008 - nå har samlet 25 millioner solgte eksemplarer. Farming Simulator 22 er det første spillet i serien til de nyeste konsollene og bringer en del helt nytt, hvilket selvsagt har bidratt til interessen.

Christian Ammann, sjef for Giants Software, kommenterer:

"I'm so proud! Of the team and the prospering environment it thrives in. Being able to successfully build international structures to transfer an already huge series like Farming Simulator into a self-published brand with new impulses, is not to take for granted. The great collaboration with our partners ensured a fantastic launch."

Har du selv spilt Farming Simulator, og hva synes du om serien?