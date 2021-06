Farming Simulator 22 slippes i november

Giants Software har sluppet en filmatisk trailer for neste spill i den populære Farming Simulator-serien, kort og godt kalt Farming Simulator 22. Den korte videoen heter "It's calling" og gir oss et glimt av aktivitetene samt gårdsutstyret vi kan se frem mot å bruke når spillet slippes den 22. november.

Farming Simulator 22 slippes til PC, PlayStation, Xbox og Stadia, og kommer til å by på flere nye funksjoner. Dette inkluderer nye nye avlinger som druer, oliven og sorghum, og for å dyrke disse avlingene kan vi også forvente nye redskap, deriblant Holland Braud 9070L.

Farming Simulator 22 blir Giants første egenutgitte tittel i serien, og for de som er interesserte kan det forhåndsbestilles nå. Gjør du det får du masser av godsaker, som for eksempel Claas Xerion Saddle Trac Pack samt fire maskiner fra Kaweco. Giants-sjefen Christian Ammann kommenterer:

"Here we go, starting the pre-order on our very first self-published title. We hope fans are as excited about this milestone in the series' history as we are and enjoy our trailer as we get ready to welcome old and new farmers to our fields."

Vi kan forvente å høre mer fra Farming Simulator 22 om en måned på FarmCon-eventet som finner sted den 21. til 23. juli. Ta en titt på traileren nedenfor.