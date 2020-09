Hele 11 år har gått siden Zynga sitt Farmville ble lansert og tok millioner av spillere verden over med storm, så det er ikke rent få som vil få en litt dyster nyttårsaften i år.

For nå kan utviklerne bekrefte at Farmville vil legges ned den 31. desember som følge av at Adobe slutter å støtte og oppdatere Flash Player i alle nettlesere. Dermed må du gå over til Farmville 2 eller det kommende Farmville 3 om gårdsdriftabstinensene virkelig merkes i 2021.