Farrelly-brødrene kan komme tilbake for en ny Dum og Dummere

HQ

Hvis du har håpet på mer Dumb and Dumber, er det noen gode nyheter om den potensielle fremtiden til filmserien. Skaperne og forfatterne Peter og Bobby Farrelly satte seg nylig ned med Variety for å snakke om den kommende julefilmen Dear Santa, der de også kom litt inn på om Dumb and Dumber kan komme tilbake en gang til.

Peter Farrelly startet med å avsløre at han fortsatt skriver ned vitser som kan brukes i en Dumb and Dumber film, før han uttalte: "Jeg har en liste, for jeg kan godt se for meg at vi gjør en ny "Dum og Dummere" en dag."

Bobby Farrelly fortsatte deretter med å legge til: "Vi gjorde den på 20-årsjubileet, og akkurat nå er vi på 30-årsjubileet. Så om ti år... De gutta er så morsomme å jobbe med. Hvis vi alle fortsatt er i live, vil jeg gjerne gjøre det."

Bobby utdypet med å si "Vi elsker disse karakterene så høyt at hvis vi noen gang kom på en måte å bringe dem tilbake og gjenfortelle en historie ved hjelp av disse karakterene igjen, ville vi være med på det fordi vi elsker karakterene. Hvis vi ikke var lidenskapelig forelsket i disse karakterene, ville vi ikke ønsket å lage en oppfølger."

Det store spørsmålet er om Farrelly Bros. vil forsøke å gjenforene de originale skuespillerne, slik tilfellet var i 2014-filmen, ettersom dette uten tvil vil være en større utfordring siden Jim Carrey bare er med i en brøkdel av de filmene han pleide å være med i nå for tiden.