Farvel til eShop-rabatter: Nintendo avslutter sitt Gold Points-program

Noe av det beste med å prøve Nintendo Switch eShop var at den lot deg komme nær en mengde spill som pleide å rotere ganske ofte i plattformens tilbud, noen ganger til latterlig lave priser, og det var der du best kunne investere Nintendo Gold Points for å få spill gratis, eller til en betydelig rabatt. Disse Gold Points ble opptjent ved å returnere 5 % av forbruket ditt på digitale varer på plattformen eller ved å registrere spillkassetter på Nintendo-kontoen din, og ble lagret i den digitale lommeboken din. Men Nintendo har bestemt seg for å sette en stopper for denne tjenesten.

Fra 25. mars vil dine digitale kjøp ikke lenger generere Gold Points. Du vil kunne beholde de Gold Points du allerede har samlet i opptil 12 måneder fra den datoen du tjente dem opp. Gold Points kan opptjenes ved å registrere fysiske spillkort fra HOME-menyen på et Nintendo Switch-system, så lenge tittelen ble utgitt senest 24. mars 2025. Hvis en tittel ble utgitt etter denne datoen, kan du ikke tjene opp Gold Points.

Dette er utvilsomt dårlige nyheter for alle brukere, både for de som samlet poeng for å gi ut en Nintendo Switch 2-tittel, og for de som føler at de mister en kundefordel uten en erstatning fra selskapet.

Har du fortsatt Gold Points igjen å bruke i eShop?