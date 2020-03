La oss bare fortsette dagen med filmutsettelser, for Vin Diesel og gjengen har annonsert at Fast 9 ikke vil komme i mai likevel. Siden de ønsker at hele verden skal få se filmen samtidig har de bestemt seg for å utsette den fra årets mai til april 2021. Vi må altså vente 11 måneder lengre enn planlagt før vi får se de spinnville scenene i traileren under i all sin prakt.

