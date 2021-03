Fast 9 utsatt til juni - A Quiet Place 2 fremskyndes til mai

Du ser på Annonser

Pandemien har ikke bare ført til mange datoendringer i spillverden, men for filmer også. To av filmene som har fått merke dette flere ganger allerede er Fast 9 og A Quiet Place Part II. Nå er det tid for enda en runde, dog denne gangen både på godt og vondt.

For mens Universal forteller at Fast 9 utsettes fra den 28. mail til 25. juni har Paramount gitt oss den gode nyheten at A Quiet Place Part II faktisk vil overta plassen til Vin Diesel og gjengen ved å flytte den frem fra 17. september til 28. mai. Dermed vil sistnevnte også komme til Paramount+ allerede i juli siden selskapet vil fortsette å bringe filmene sine til streamingtjenesten 45 dager etter kinopremieren.