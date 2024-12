Fast & Furious 11 kan bli to filmer likevel

Thanksgiving er som kjent en av de største høytidene i USA. En helg helt og holdent fokusert på familie og kjære - noe Vin Diesel og hans Fast & Furious-gjeng kan være helt enige om er det viktigste vi har.

Som franchisens ansikt utad benyttet Diesel anledningen til å ønske alle en god høytid i et Instagram-innlegg tidligere i dag. Samtidig ga han en liten oppdatering på Fast & Furious 11, som forventes å avslutte sagaen. Diesel skrev:

"Jeg har Universal i det ene øret som sier at vi trenger FastX2 innen mars 2026! Jeg har Comcast i det andre øret som sier at vi trenger to filmer for å være finalen!"

Fast X ble som kjent ikke helt den suksessen Universal hadde håpet på, og de planlagte oppfølgerne ble satt på vent. Men etter Diesels kommentarer å dømme kan det være på tide å sette seg i førersetet igjen sammen med gjengen sin.

Hva synes du om Fast X, og gleder du deg til siste kapittel i sagaen?