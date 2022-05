Fast X får Transporter- og The Incredible Hulk-regissør

HQ

I forrige uke annonserte plutselig Justin Lin at han ikke vil regissere de to siste Fast & Furious-filmene likevel, noe som førte til at den nylig oppstartede filmingen måtte pauses. Slikt koster selvsagt mye penger hver eneste dag, så Universal har vært raskt ute med å finne en erstatter.

Selskapet forteller i en pressemelding at det passende nok er Louis Leterrier som skal regissere Fast X i stedet. For de som ikke vet det er dette karen som har gitt oss filmer som The Transporter, The Incredible Hulk, Clash of the Titans, Now You See Me og noen episoder av Lupin gjennom årene, så det skal bli interessant å se hvilke forskjell han vil utgjøre for franchisen.