Fast X-regissøren vil gjerne regissere Fortnite-film

Louis Leterrier, som nylig regisserte Fast X og som også skal regissere oppfølgeren, har nylig delt sine tanker om en filmatisering av Fortnite. Nærmere bestemt har Leterrier uttalt at han av flere grunner gjerne skulle ha ledet et slikt prosjekt.

På San Diego Comic-Con uttalte Leterrier i et panel sammen med regissørkollegene Gareth Edwards og Justin Simien: "[Jeg ville regissert en Fortnite -film] fordi spillet er utrolig. Karakterene... Jeg mener, det er så mye mer å fortelle. Den ville vært morsom. Den ville vært full av action og alt mulig."

Selv om Epic Games ikke offisielt har slått seg sammen med noe produksjonsselskap for å starte arbeidet med en Fortnite -film ser det ut til at den massive tilhengerskaren til spillet og det faktum at mange andre titler blir eller har blitt filmatisert (Uncharted, Gran Turismo, Minecraft, The Super Mario Bros., osv.), gjør at det ikke handler så mye om hvorvidt det blir laget en Fortnite -film, men mer om når.

Takk, ScreenRant.