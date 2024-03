Fatal Fury: City of the Wolves vist i to nye trailere

HQ

På fjorårets Evo-turnering kunngjorde SNK at Fatal Fury -serien ville gjøre comeback etter 25 lange år (siste installasjon var Garou: Mark of the Wolves fra 1999).

Under helgens SNK World Championship benyttet de anledningen til å vise frem Fatal Fury: City of the Wolves for første gang med en teaser-trailer som avslørte et mer tegneserieaktig design, noe som ser ut til å passe veldig godt. Men de hadde faktisk mer på lager, og i en ny trailer fikk vi se de fem første bekreftede figurene.

Ikke overraskende er Terry Bogard med, og han får nok en gang selskap av Rock Howard. De tre andre som ble avslørt, er Hotaru Futaba, Tizoc og nykommeren Preecha.

På Evo Japan 2024 i slutten av april vil Fatal Fury: City of the Wolves være spillbar, så vi bør få mye mer informasjon og faktiske inntrykk neste måned. Forhåpentligvis blir det også bekreftet hvilke formater det vil bli utgitt på når det har premiere tidlig i 2025.

