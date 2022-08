Fatal Fury gjenoppstår etter over 23 år

Siden det forrige Fatal Fury kom ut før tusenårskiftet er det relativt få som husker Fatal Fury-spillene, men ganske mange av dere har faktisk vært borti serien siden Terry Bogard, som debuterte i Fatal Fury: King of Fighters, er i Super Smash Bros. Ultimate. Akkurat sistnevnte fikk jo flere til å teorisere at denne nyheten ville komme før eller senere også.

SNK benyttet anledningen under helgens Evo-turnering til å bekrefte at et nytt Fatal Fury er under utvikling. Dessverre har de ikke gitt oss stort mer enn den beskjeden og den ellers ganske intetsigende teasertraileren under, så bare tiden får vise hvilke plattformer spillet kommer ut til, om det blir 2D eller 3D, hvilke figurer som vekkes til live igjen og slik.