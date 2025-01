FBI avslører at Meta smartbriller ble brukt til å speide New Orleans-angrepet

HQ

FBI har avdekket at angriperen som var ansvarlig for å drepe 14 mennesker på nyttårsaften i New Orleans, brukte Meta smartbriller for å speide området før den dødelige hendelsen. Ifølge etterforskerne besøkte Shamsud-Din Jabbar Bourbon Street-området flere måneder før angrepet, og tok opp bilder mens han syklet gjennom distriktet ved hjelp av brillene. Opptakene, som senere ble avslørt av FBI i en YouTube-video, gir et innblikk i hvordan angriperen forberedte seg på tragedien.

Før han gikk til angrep, besøkte Jabbar også flere våpenbutikker og plasserte ut sprengladninger rundt om i området. Myndighetene mener at han hadde til hensikt å detonere disse anordningene under angrepet ved hjelp av en sender som ble funnet i den leide Ford F-150-lastebilen hans. Til tross for faren ved sprengstoffet valgte Jabbar lastebilen som sitt primære våpen, og kjørte inn i folkemengden før han ble dødelig skutt av politiet etter å ha åpnet ild.

Metas smartbriller, som ble utviklet i samarbeid med Ray-Ban, har vakt bekymring for potensielt misbruk. Brillene, som selges for 300 dollar, kan ta bilder og videoer, samt samhandle med AI-verktøy. Selv om Jabbar ikke livestreamet eller filmet selve angrepet, spilte teknologien en avgjørende rolle i planleggingen hans.

Hva tenker du om den potensielle risikoen ved at smartbriller brukes i angrep som dette?