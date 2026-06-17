FBI skal angivelig ha avverget et angrep på UFC-arrangementet i Det hvite hus

HQ

Det amerikanske justisdepartementet (DOP) har opplyst at FBI klarte å forhindre et angrep på Det hvite hus under det nylige UFC 250-arrangementet, som ble avholdt på eiendommens sørlige plen. Ifølge BBC News hevdes det at en gruppe planla et angrep på arrangementet ved hjelp av snikskyttere og droner med eksplosiver, alt i et forsøk på å skyte mot «høyt prioriterte mål».

Det nevnes at fem personer er arrestert, og at FBI oppdaget situasjonen ved å komme over krypterte meldinger som angivelig involverte andre medsammensvorne, og de involverte personene skal ha «uttrykt ultrareligiøse og regjeringsfiendtlige holdninger». Tipset kom fra moren til en av personene, som var bekymret for den store mengden skytevåpen de kjøpte inn.

DOP har siden identifisert de arresterte personene som 19 år gamle Tycen C Proper, 24 år gamle Bryan Omar Roa, 32 år gamle Michael Alan Thomas, 32 år gamle Daniel K Eskridge og 31 år gamle Abraham Hermosillo Alvarez. De fem mennene ble arrestert i fire delstater (Ohio, California, Missouri og Nebraska) og er siktet for sammensvergelse om drap.

Ifølge FBI planla gruppen å bruke eksplosive droner for å skape panikk og lede folkemengden inn i skuddlinjen til et snikskytterlag, mens en annen gruppe skulle storme Det hvite hus med skytevåpen. Gruppen hevder å være motivert av å beskytte «USA, som de mente var på vei i feil retning», og noen medlemmer la til at de mente at «USA måtte rives ned for å kunne bygges opp igjen».