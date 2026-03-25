FC Barcelona er villige til å selge Ferran Torres for å fokusere på Lewandowski, Rashford og Julián Álvarez

HQ

FC Barcelona er villige til å gi opp Ferran Torres for å bygge et sterkere angrep neste sesong, ifølge ESPNs kilder. Med Lamine Yamal og Raphinha ubestridelig i laget, ønsker klubben også å beholde Marcus Rashford, og forvandle lånet fra Manchester United til en permanent signering for 30 millioner euro, i tillegg til å tilby et år til Robert Lewandowski, hvis kontrakt går ut i juni og som har mottatt tilbud fra andre lag, inkludert MLS.

Endelig er Barças drømmespiller akkurat nå argentineren Julián Álvaraz, som ser ut til å ønske å forlate Atlético de Madrid neste sesong. Ingen av disse alternativene vil være billige, så klubben er villig til å lytte til bud på Ferran Torres, den spanske landslagsspilleren som har kontrakt ut 2027, noe som betyr at denne sommeren vil være siste gang de kan tjene penger på ham og skaffe midler til andre og fremtidige operasjoner.

"En kilde sier at Barças ideelle scenario ville vært å ha Álvarez som førsteangriper neste sesong og Lewandowski som backup, noe som ville redusert antall minutter tilgjengelig for Torres", rapporterte ESPN.

Ferran Torres, et produkt av Valencias akademi, kom til Barcelona i 2022, fra Manchester City. 26-åringen har scoret 12 mål i LaLiga denne sesongen, noe som er nest best for Barcelona, kun bak Lamine Yamals 14 mål. Totalt har han scoret 16 mål denne sesongen, men bare tre i 2026, og han har ikke funnet nettmaskene siden 31. januar.