FC Barcelona knuser Valencia 7-1 og er tilbake i kampen om LaLiga

FC Barcelona nekter å gi opp LaLiga: Etter å ha kastet bort et tosifret forsprang på Real Madrid og Atlético de Madrid de hadde i begynnelsen av sesongen med en forferdelig rekke i november og desember, ligger de nå på tredjeplass, syv poeng under nåværende leder Real Madrid. Men hvis de opprettholder nivået fra gårsdagens kamp, kommer det til å bli tøft i kampen om den hjemlige tittelen: De knuste Valencia 7-1.

Før kampen organiserte klubben en rekke hyllester (tradisjonelle valencianske danser og til og med menneskelige slott kjent som castellers for å hedre tragedien som skjedde i Valencia for mer enn to måneder siden, oversvømmelsene som drepte over 200 mennesker. Men da kampen startet, holdt ikke laget tilbake mot det nest siste laget på tabellen.

Frenkie de Jong, Ferran Torres, Raphinha, Lewandowski og to mål av Fermín López (med 2 målgivende pasninger, ble kåret til MVP), og til og med et selvmål av César Tárrega. Valencias mål ble knust, med et enkelt mål av Hugo Duro som trøstepremie, etter bare 28 % ballbesittelse.

Hansi Flick roste lagets sult. "Kampen stoppet ikke ved 2-0 eller 3-0, vi kjempet til siste slutt, det er det jeg liker med spillerne mine". Laget er faktisk det laget som har scoret desidert flest mål i Spania, og siden Flick kom til laget i august har laget scoret 101 mål på 32 kamper i alle turneringer.