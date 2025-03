FC Barcelona sørger over førstelagets lege Carles Miñarro Garcias plutselige død

HQ

Spansk fotball ble sjokkert lørdag da nyheten kom om at FC Barcelonas førstelagslege Carles Miñarro Garcia døde brått noen timer før en ligakamp i Barcelona, som ble utsatt. Legen var et høyt elsket medlem av staben, og hans død sjokkerte og knuste spillerne.

Miñarro døde på hotellrommet der laget var samlet før ligakampen mot Osasuna. Alle spillerne og staben var visstnok allerede på bussen som skulle kjøre til Montjuic-stadionet da de oppdaget at legen var borte. En av de ansatte gikk til rommet for å se til ham, og fant ham død, ifølge kilder til Sport. Spillerne reiste til stadion, og det var da klubbpresident Joan Laporta selv fortalte dem nyheten.

En uttalelse som bekreftet dødsfallet og utsettelsen av kampen ble kunngjort klokken 20.42, bare 18 minutter før avspark. Det var spillerne selv som ba om at kampen skulle utsettes, og både Osasuna og LaLiga aksepterte dette, da det ble ansett som en force majeure-situasjon.

Klubbpresident Joan Laporta sa at han var elsket av alle i klubben. "Han reiste til hver eneste kamp for å ta seg av spillerne, trenerne, alle sammen. Han sa aldri nei til noen. Han var en stor profesjonell og en stor lege."

Laporta takket Osasuna for deres forståelse, dommerne i kampen, LaLiga for deres raske respons, og også fansen som allerede var på stadion for deres forståelse. Spillere fra Barcelona, samt andre fotballklubber i Spania, sendte sine kondolanser til Carles' familie.