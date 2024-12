FC Barcelona sørger over sin "Cholo", den peruanske stjernen Hugo Sotil

HQ

Hugo Sotil, peruansk fotballspiller, er død i en alder av 75 år etter en sykdomsperiode. Han hadde vært innlagt på et sykehus i Lima siden 19. desember. Midtbanespilleren og spissen var bedre kjent internasjonalt for sine fire sesonger i Barcelona, der han spilte sammen med den nederlandske legenden Johan Cruyff og vant den første ligatittelen for Barça på 14 år.

Han spilte i Barcelona mellom 1973 og 1977, og ble svært populær blant fansen, som ropte kallenavnet hans, "Cholo", men vendte raskt tilbake til Peru. Han spilte også i Alianza Lima, og ble peruansk mester to ganger i 1977 og 1978, før han flyttet til Independiente Medellín i Colombia.

Han var en superstjerne i Peru, og spilte for det peruanske landslaget, deltok i to verdensmesterskap og vant en Copa América i 1975. Han var så populær at han til og med spilte hovedrollen i sin egen film, Cholo (1972).

FC Barcelona har hyllet Sotil ved flere anledninger, siste gang i november i fjor, da Sotil ble invitert til feiringen av klubbens 125-årsjubileum. "Den dagen jeg dør, håper jeg at de begraver meg i en Barça-skjorte", sa han i oktober 2014.