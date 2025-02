F.E.A.R. blir en del av GOG Preservation Programme

HQ

GOG har kunngjort at de vil inkludere Monoliths anerkjente F.E.A.R. i det såkalte preservation-programmet, som har som mål å sikre at spill blir bevart for fremtiden og er kompatible med moderne PC-arkitektur. Mer spesifikt er det Platinum-utgaven av spillet, som også inkluderer de frittstående utvidelsene Extraction Point og Perseus Mandate.

I en uttalelse uttrykte GOG sin takknemlighet for Monolith og deres bidrag til spillhistorien, og nevnte også at flere av Monoliths ikoniske spill vil bli lagt til i bevaringsprogrammet i fremtiden.

"Hos GOG tror vi på å feire de kreative hodene som har formet spillhistorien. Monolith Productions har gitt spillere noen av de mest uforglemmelige opplevelsene, ved å kombinere banebrytende spill med rik historiefortelling."

<strong>Hva er dine favorittminner fra F.E.A.R.?