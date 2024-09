Fear the SpotlightCozy, det første spillet utgitt av Blumhouse, lanseres i oktober

HQ

Blumhouse, det uavhengige filmproduksjonsselskapet som står bak skrekkfilmer som Paranormal Activity, The Purge, The Black Phone og Five Nights at Freddy's, kunngjorde nylig at de går inn i dataspillmarkedet hvor de finansierer og utgir indie-, lavbudsjett- og originale skrekkspill.

Blumhouse sa at de tok seks spill inn under paraplyen sin, og det eneste som lanseres i år har nettopp bekreftet utgivelsesdatoen: Fear the Spotlight, som vil være tilgjengelig 22. oktober på alle plattformer.

Dette spillet beskrives som et kjærlighetsbrev til klassiske 90-talls skrekkopplevelser satt på en videregående skole. To studenter, Vivian og Amy, må bruke sniking og kløkt for å overleve mens de hjemsøkes av et monster de slapp ut etter at de gjorde en seanse.

Spillet spilles i tredjeperson, med hyppige gåter og en foruroligende atmosfære. Grafikken hyller de tidlige 3D-spillene fra 90-tallet, men med mye mer moderne lyseffekter.

Spillet ble faktisk lansert i fjor av utvikleren, Cozy Game Pals, men ble avnotert kort tid etter da de inngikk en hemmelig avtale, som viste seg å være Blumhouse. Med pengene deres kunne de gjøre spillet større og bedre.

Fear the Spotlight vil lanseres på PS5, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch og Steam 22. oktober.