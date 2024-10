Feir 20 år med World of Warcraft med denne MSI GeForce RTX 4070 Super Slim GPU-en

HQ

Det er nesten 20 år siden Blizzard åpnet dørene til Azeroth og lot fansen begynne sin reise i World of Warcraft. MMORPG-spillet ble lansert i november 2004, noe som betyr at 20-årsjubileet snart er over oss, noe Blizzard markerer ved å samarbeide med MSI om en spesialutgave av grafikkortet.

Nærmere bestemt er det MSI GeForce RTX 4070 Super Slim som har fått WoW-behandlingen. Kortet har et svart og gullfarget fargevalg og WoW 20-årsjubileumslogoer på midten av viftene, noe som gjør det til et must-have for WoW-spillere som ønsker å oppgradere sin battlestation.

For å se mer av denne spesielle GPU-en og for å lære mer om detaljene bak den, må du huske å se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus fordyper seg i dingsen.