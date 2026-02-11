Feir kjærlighetens høytid med en ny forførende og plaget Clive Barkers Hellraiser: Revival-traileren

HQ

Valentinsdagen er bare noen få dager unna, og mens mange av dere sannsynligvis forbereder dere på kalenderårets mest romantiske dag, feirer Saber Interactive og Boss Team Games den på en mørkere og mer forskrudd måte.

For å markere anledningen har en ny trailer for Clive Barkers Hellraiser: Revival blitt delt, som har et spesielt fokus på historien i skrekkspillet. Vi får lære mer om hovedpersonen Aiden og hvorfor han begir seg inn i underverdenens dyp, og møter grusomme og sadistiske Cenobites på veien. Spoilervarsel, det er i kjærlighetens navn, ettersom han går gjennom disse skremmende prøvelsene for å redde kjæresten sin, kjent som Sunny.

Selv om vi ennå ikke vet den bekreftede lanseringsdatoen for Hellraiser: Revival, utover en gang i 2026, vet vi at spillet vil inneholde et serieikon, ettersom Doug Bradley kommer tilbake for å gi stemme til den ikoniske Pinhead i prosjektet.

Sjekk ut den siste traileren nedenfor, og følg med for mer om spillet ettersom det ser ut til å være nærmere enn lenger unna lanseringen.