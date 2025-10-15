Feir lanseringen av Battlefield 6 med å se tilbake på seriens mest minneverdige kart

Det etterlengtede skytespillet Battlefield 6 er endelig lansert og har blitt spillbart på PC, PS5 og Xbox Series X/S, så vi fortsetter vår feiring av serien ved å se på de mest minneverdige kartene i Battlefield-serien.

Du hørte riktig! Vi har skrudd klokken tilbake for å plukke ut og fremheve en håndfull av fanfavorittene - og våre favoritter - som har definert Battlefield-flerspilleropplevelsen gjennom årene. Enten det er fra Battlefield 1942, Battlefield 3, Battlefield 1 og til og med noen få helt nye som fanget oppmerksomheten vår i Battlefield 6 har vi satt søkelyset på en samling tidløse kart som fortsetter å imponere fansen år etter at de først kom.

Ikke gå glipp av hele videoen nedenfor for å se kartene vi har valgt og begrunnelsene for valgene våre, og igjen, ikke glem å få deg et eksemplar av Battlefield 6 også, slik at du kan dykke ned i krigen på PC, PS5 og Xbox Series X/S med en gang.