Feire en blodig Valentinsdag i Gears 5

Det er vel få ting som sprer kjærlighet på samme måte som å sprenge 25 hoder med en Torque Bow, eller? Spør man The Coalition, så stemmer nok det. De har nå annonsert sine planer for Gears 5 på Valentinsdagen.

Først og fremst kommer modusen Cupid's Torque Bow Tag tilbake igjen, hvor vi denne gangen kan se frem til "faster detonations with a whole lotta extra boom". Om du klarer 25 Torque Kills, som ble nevnt tidligere, belønnes du med Maria Weapon Skin Loadout, som du kan se et bilde av nedenfor. Alle som logger inn den 14. februar får dessuten Valentine's Day Blood Spray og Banner.

Det hele toppes med at vi under hele helgen kan nyte en Free Boost Weekend for å få fart på sakene.