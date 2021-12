Feire jul i Payday 2 med Winter Wonderland-oppdateringen

HQ

Starbreeze Studios og Overkill tyvstarter i dag julen med å legge til litt julestemning i Payday 2 med oppdateringen Winter Wonderland. Den består av to deler: den kostnadsfrie Holiday-oppdateringen og Winter Ghosts Tailor Pack DLC som koster en slant. Begge disse tilbyr godbiter med juletema å glede seg over.

Som en del av den kostnadsfrie oppdateringen legges det til et nytt Perk Deck, hvilket gir Leech Perk til spillet, som gjør at du kan helbrede deg selv og laget ditt ved å ta imot skudd. Utover dette vil den kostnadsfrie oppdateringen bringe låten "Today Is Payday Too", ny våpenpynt (Lightbringer og Bulbous Bauble), og en rekke tilfeldige julegjenstander som snøballer å kaste samt en julegran og julegaver i menyen.

Når det gjelder den betalte Winter Ghosts Tailor Pack koster denne €2,99 og legger til fire nye masker, to nye antrekk, fire våpenfarger og fire våpenpynt så du kan tilpasse ditt Payday-team ytterligere.

Ta en titt på alt som legges til i Winter Wonderland på denne lenken.